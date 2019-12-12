Нацбанк знизив облікову ставку до 13,5%

Національний банк України ухвалив рішення знизити облікову ставку до 13,5%.

Про це на пресконференції заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку до 13,5% річних із 13 грудня 2019 року", - сказав Смолій.

Як повідомляв Укрінформ, правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку до 15,5% із 25 жовтня 2019 року. 6 вересня 2019 року облікова ставка була знижена до 16,5%, у липні - до 17%. Раніше, 25 квітня 2019 року, НБУ вперше за 2 роки знизив облікову ставку на 0,5% - до 17,5% річних.