Рада НБУ визнала неефективною валютно-курсову політику правління Нацбанку

Рада Національного банку України визнала неефективною валютно-курсову політику Нацбанку в 2019 році.

Про це написав голова Ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook.

"Визнати діяльність Правління Національного банку України в частині формування та реалізації валютно-курсової політики в 2019 році неефективною та такою, що не відповідає викликам сучасного розвитку України", - процитував Данилишин рішення Ради НБУ від 5 грудня цього року.

Він також опублікував рекомендації Ради Національному банку. Так, правлінню НБУ рекомендовано задіяти всі засоби та методи грошово-кредитної політики з метою пом’якшення монетарної політики Національного банку України.

Окрім того, рекомендовано оновити стратегію управління золотовалютними резервами та графік поповнення золотовалютних резервів на середньострокову перспективу.

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Рада НБУ також рекомендувала підготувати та надати Раді сценарій розгортання ситуацій на валютному ринку України внаслідок можливого виходу власників-нерезидентів ОВДП з України та план дій Національного банку щодо політики курсоутворення та валютного регулювання у разі його реалізації.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України 3 грудня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,66 млрд грн.