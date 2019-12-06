Рада НБУ визнала неефективною валютно-курсову політику правління Нацбанку
Про це написав голова Ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook.
"Визнати діяльність Правління Національного банку України в частині формування та реалізації валютно-курсової політики в 2019 році неефективною та такою, що не відповідає викликам сучасного розвитку України", - процитував Данилишин рішення Ради НБУ від 5 грудня цього року.
Він також опублікував рекомендації Ради Національному банку. Так, правлінню НБУ рекомендовано задіяти всі засоби та методи грошово-кредитної політики з метою пом’якшення монетарної політики Національного банку України.
Окрім того, рекомендовано оновити стратегію управління золотовалютними резервами та графік поповнення золотовалютних резервів на середньострокову перспективу.
Рада НБУ також рекомендувала підготувати та надати Раді сценарій розгортання ситуацій на валютному ринку України внаслідок можливого виходу власників-нерезидентів ОВДП з України та план дій Національного банку щодо політики курсоутворення та валютного регулювання у разі його реалізації.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України 3 грудня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,66 млрд грн.