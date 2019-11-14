Данилишина переобрали головою Ради НБУ

На засіданні Ради Національного банку України головою Ради НБУ вдруге обрано доктора економічних наук, академіка НАН України Богдана Данилишина.

Про це Данилишин повідомив у Facebook.

"14 листопада 2019 року відбулося засідання Ради Національного банку України (далі – Ради), на якому було обрано керівництво Ради та затверджено кошторис адміністративних витрат Національного банку України на 2020 рік. Головою Ради вдруге призначено доктора економічних наук, професора, академіка НАН України Богдана Данилишина", - йдеться в повідомленні.

Заступником голови Ради призначено доктора економічних наук, професора Василя Фурмана.

На підставі вимог статей 5, 9 Закону України "Про Національний банк України" Рада за результатами обговорення затвердила кошторис адміністративних витрат Національного банку України на 2020 рік, схвалений рішенням Правління Національного банку України та опрацьований Аудиторським комітетом Ради.

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Як повідомлялось, до повноважень Ради Національного банку належать, зокрема, розробка Основних засад грошово-кредитної політики на підставі пропозицій, наданих Правлінням Національного банку; контроль за проведенням грошово-кредитної політики; аналіз впливу грошово-кредитної політики України на стан соціально-економічного розвитку та розробка пропозицій щодо внесення змін до неї; щорічне затвердження кошторису витрат Національного банку на наступний рік.