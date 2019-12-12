Депутати відмовились скасовувати ліквідацію

Депутати відмовились скасовувати ліквідацію "майданчиків Яценка"

Укрінформ
Верховна Рада не підтримала проєкт постанови про скасування закону щодо запровадження спрощеної моделі оцінки об’єктів нерухомості, що передбачає ліквідацію так званих "майданчиків Яценка".

За відповідний проєкт проголосувало лише 7 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Таке рішення парламенту відкриває можливість для підписання закону Головою ВР Дмитром Разумковим і передачу його на підпис Президенту.

Автором проєкту постанови №2047-д-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 05.12.2019 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проєкту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна" виступив позафракційний народний депутат Руслан Требушкін.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 5 грудня ухвалила у другому читанні та в цілому закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна".

Авторизовані електронні майданчики з'явилися в Україні наприкінці 2017 року під час прийняття держбюджету на 2018 рік. Одна з поправок до Податкового кодексу передбачала появу посередників у процесі внесення звіту про оцінку нерухомості в Єдину базу. Схему пов'язують із народним депутатом кількох скликань Антоном Яценком ("майданчики Яценка"), однак сам Яценко заперечив будь-який зв'язок з цими майданчиками. Згаданий сервіс був посередником і пересилав за гроші дані оцінювача до Єдиної бази Фонду державного майна. За період із липня 2018 року до 10 жовтня 2019 року з населення на користь майданчиків було стягнуто понад 700 млн гривень.

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