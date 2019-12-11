Саудівська Aramco за один день обійшла Apple і стала найдорожчою у світі

Саудівська державна нафтова компанія Saudi Aramco у перший день торгів подорожчала на біржі та стала найдорожчою у світі, з рекордною вартістю у 1,88 трильйона доларів.

Про це повідомляє CBS News.

"Державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco підскочила у вартості на 10% на фондовому ринку до його закриття, піднявши свою вартість до 1,88 трильйона доларів. Це робить Saudi Aramco найдорожчою у світі компанією, перевершуючи Apple", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про торги на Саудівській фондовій біржі "Тадавул".

Компанія Aramco, що має ексклюзивні права на виробництво та продаж енергетичних запасів королівства Саудівської Аравії, була заснована у 1933 році разом з американською компанією Standard Oil Co., перш ніж стати повправною власністю Саудівської Аравії чотири десятиліття потому.

Стійкий попит на акції Saudi Aramco до цих пір здебільшого формувався за рахунок саудівських фондів, а не міжнародних інвесторів.