Запорізький титано-магнієвий має борг за електрику понад 1,2 мільярда

TOB “ЗТМК” заборгувало за електроенергію перед ПАТ “Запоріжжяобленерго” понад 1,2 млрд грн.

Про це кореспонденту Укрінформ повідомила прессекретар «Запоріжжяобленерго» Зореслава Цупренко.

«ЗТМК» має борг за активну електроенергію (тобто ту, яку енергокомпанія поставила до кінця 2018 року) — 778 млн гривень. С 1 січня цього року підприємство не сплатило жодної гривні за цим боргом. Також завод має борг по сплаті штрафних санкцій — 482 млн гривень та реактивній електроенергії (та, що використовується для технічних потреб) — близько 1 млн гривень», - зазначили на «Запоріжжяобленерго».

Керівництво ЗТМК зверталось до Прем`єр-міністра України Олексія Гончарука з проханням надати підприємству можливість підписати договір з атомними станціями на придбання електроенергії. Восени під час візиту до Запоріжжя, Гончарук зазначив, що завод має повністю розрахуватись з обленерго.

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Як раніше повідомлялось, обленерго виграло чимало позовів, проте ТОВ "ЗТМК" борги не сплачує.

ТОВ “ЗТМК” належить на 51% Фонду державного майна України та на 49% компанії “Толексіс трейдінг лімітед”, де бенефіціаром вказується Дмитро Фірташ.

60% акцій “Запоріжжяобленерго” належить державі, 16,5% – кіпрській “Lex Perfecta Limited”, яку пов“язують з Ігорем Суркісом, 12% – “Bikontia Enterprises Limited” з Кіпру, що приписують Костянтину Горигоришину та Ігорю Коломойському, 7% – кіпрській “Kerelio Commercial Limited”.