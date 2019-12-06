НБУ визначив, як працюватимуть банки на новорічні свята

Банки 2 січня 2020 року працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року, а 3-го та 8 січня банки працюватимуть у звичайному режимі.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"26, 27 грудня 2019 року СЕП працюватиме в режимі продовженого банківського дня - на дві години. 28 грудня 2019 року до 13:00 через СЕП можуть здійснюватися лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до Національного банку України та органів Державної казначейської служби України. Національний банк та органи Державної казначейської служби можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчується о 15:00. 2 січня 2020 року банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюватимуться", - йдеться у повідомленні.

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День роботи СЕП переноситься з понеділка 6 січня 2020 року на суботу 11 січня 2020 року. 3, 8 січня 2020 року СЕП і банківська система працюватиме у звичайному режимі. У період з 28 грудня 2019 року до 7 січня 2020 року включно діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, розрахований Національним банком України 27 грудня 2019 року.

"Банки мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів", - наголосили в НБУ.