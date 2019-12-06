До 2021 року на ліквідацію залишать максимум десять банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб наступного року планує завершити ліквідацію ряду банків, серед яких АТ "Дельта Банк", ПАТ «КБ «Надра», АТ «Фінанси і кредит», а також ПАТ«Платинум Банк».

Про це журналістам сказала директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Світлана Рекрут, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми плануємо увійти в 2021 рік з 7 банками, максимум з 10. Наступного року будуть повністю ліквідовані такі ключові банки, як Дельта банк, Надра банк, Фінанси і кредит і Платинум банк", - сказала Рекрут.

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Вона також зазначила, що в 2021 році, найімовірніше, Фонд гарантування ще працюватиме над ліквідацією ВТБ банку, і тих банків, де зараз є якісь судові заборони або, наприклад, кримські банки.

Рекрут також додала, що в поточному році Фондом гарантування була завершена ліквідація 40 банків. Фонд гарантування отримав від продажу активів неплатоспроможних банків близько 7 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році завершилася процедура ліквідації перших чотирьох банків, які були передані в управління Фонду: Держзембанк, Ерде Банк, банк "Таврика" і Класикбанк. Крім того, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2018 році через систему торгів Prozorro.Продаж продав 5,1 тис. лотів на 6,3 млрд грн.