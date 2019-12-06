До 2021 року на ліквідацію залишать максимум десять банків

До 2021 року на ліквідацію залишать максимум десять банків

Укрінформ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб наступного року планує завершити ліквідацію ряду банків, серед яких АТ "Дельта Банк", ПАТ «КБ «Надра», АТ «Фінанси і кредит», а також ПАТ«Платинум Банк».

Про це журналістам сказала директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Світлана Рекрут, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми плануємо увійти в 2021 рік з 7 банками, максимум з 10. Наступного року будуть повністю ліквідовані такі ключові банки, як Дельта банк, Надра банк, Фінанси і кредит і Платинум банк", - сказала Рекрут.

Читайте також: Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію трьох банків

Вона також зазначила, що в 2021 році, найімовірніше, Фонд гарантування ще працюватиме над ліквідацією ВТБ банку, і тих банків, де зараз є якісь судові заборони або, наприклад, кримські банки.

Рекрут також додала, що в поточному році Фондом гарантування була завершена ліквідація 40 банків. Фонд гарантування отримав від продажу активів неплатоспроможних банків близько 7 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році завершилася процедура ліквідації перших чотирьох банків, які були передані в управління Фонду: Держзембанк, Ерде Банк, банк "Таврика" і Класикбанк. Крім того, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2018 році через систему торгів Prozorro.Продаж продав 5,1 тис. лотів на 6,3 млрд грн.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-