Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію трьох банків

Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію трьох банків

Укрінформ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на рік ліквідацію ПАТ “ПтБ”, АТ “Банк “Національні Інвестиції” та ПАТ “Авант-Банк”.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 2 грудня 2019 року про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ “Платинум Банк” (далі – ПАТ “ПтБ”) на один рік з 24 лютого 2020 року до 23 лютого 2021 року включно", - йдеться в повідомленні.

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Також на рік, з 3 грудня 2019 року до 2 грудня 2020 року включно, продовжено строк ліквідації АТ “Банк “Національні Інвестиції” та з 26 лютого 2020 року до 25 лютого 2021 року включно - ПАТ “Авант-Банк”.

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