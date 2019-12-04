Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію трьох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на рік ліквідацію ПАТ “ПтБ”, АТ “Банк “Національні Інвестиції” та ПАТ “Авант-Банк”.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 2 грудня 2019 року про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ “Платинум Банк” (далі – ПАТ “ПтБ”) на один рік з 24 лютого 2020 року до 23 лютого 2021 року включно", - йдеться в повідомленні.

Також на рік, з 3 грудня 2019 року до 2 грудня 2020 року включно, продовжено строк ліквідації АТ “Банк “Національні Інвестиції” та з 26 лютого 2020 року до 25 лютого 2021 року включно - ПАТ “Авант-Банк”.