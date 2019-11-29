Кредиторам неплатоспроможних банків у жовтні виплатили 1,15 мільярда

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у жовтні 2019 року погасив вимог кредиторів неплатоспроможних банків на 1,151 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"У жовтні 2019 року загальна сума погашених вимог кредиторів неплатоспроможних банків склала 1 151,15 млн грн, в т.ч. 0,87 млн грн погашено кредиторам 2 черги, 670,22 млн грн – 3 черги, 0,16 млн грн – 4 черги, 477,43 млн грн – 7 черги, 2,47 млн грн – 8 черги", - йдеться в повідомленні.

Із загального обсягу коштів для розрахунку з кредиторами неплатоспроможних банків у жовтні на позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів було спрямовано 163,44 млн грн, з них 155,45 млн грн – на погашення вимог НБУ.

Позачергові виплати НБУ здійснили такі банки: АТ "Дельта Банк" - 70,43 млн грн; ПАТ «КБ «Надра» - 68,74 млн грн; АТ «Єврогазбанк» - 11,89 млн грн; АТ «Родовід Банк» - 4,39 млн грн.

Усього у січні-жовтні 2019 року забезпеченим кредиторам погашено вимог на загальну суму 2 163,68 млн грн (в т.ч. НБУ – 1 912,82 млн грн).

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Загальна сума задоволених за весь час вимог кредиторів неплатоспроможних банків станом на 1 листопада 2019 становить 41 967,87 млн грн, з яких 10 296,66 млн грн виплачено забезпеченим кредиторам (в т.ч. 9 216,49 млн грн – НБУ).