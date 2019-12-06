Мінфін попереджає про можливі збої у перший день роботи Нової митниці

Держмитслужба України рекомендує за можливості утриматись від подання митницям ДФС митних декларацій, оформлення яких може бути не завершене до кінця доби 7 грудня 2019 року, оскільки вже 8 грудня розпочинає роботу Нова митниця.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"З 0 годин 8 грудня 2019 року розпочинають виконання митних формальностей митниці, створені в структурі Держмитслужби України, та припиняються відповідні повноваження митниць ДФС. У зв’язку з цим Держмитслужба України рекомендує за можливості утриматись від подання митницям ДФС митних декларацій, оформлення яких може бути не завершене до кінця доби 7 грудня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що з 8 грудня 2019 року подані митні декларації слід адресувати новоствореним митницям Держмитслужби.

Також Держмитслужба України просить врахувати, що в перші дні її роботи через переведення роботи митниць на новий класифікатор місць митного оформлення, зміну електронних адрес підрозділів та прав доступу посадових осіб митниць до програмно-інформаційних комплексів Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби можливі помилки в прийнятті та адресації електронних митних декларацій.

Кошти авансових платежів (передоплати), перераховані платниками митницям ДФС, будуть використовуватися для справляння митних платежів і митницями Держмитслужби, однак слід пам'ятати: якщо таких коштів недостатньо для митного оформлення товарів, яке планується з понеділка, 9 грудня, коли запрацюють банки та казначейство, кошти передоплати за митне оформлення товарів необхідно вже сплачувати виключно на нові рахунки Держмитслужби та митниць Держмитслужби. Старі рахунки ДФС будуть недоступні для надходження коштів.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про запуск Нової митниці з 8 грудня. Це дає можливість новоствореній митній службі та її територіальним органам розпочати повноцінну роботу.