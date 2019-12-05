НБУ врегулював порядок роботи уповноважених банків із запасами готівки

Національний банк врегулював питання щодо порядку роботи уповноважених банків із запасами готівки.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк стимулюватиме уповноважені банки приймати від банків готівку та видавати їм підкріплення придатною до обігу готівкою. З цією метою врегульовано питання щодо порядку роботи уповноважених банків із запасами готівки", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, уточнено поняття "забезпечення зобов’язань за договором про зберігання" із застосуванням терміну "застава". Передбачено складання уповноваженими банками заявок на збільшення-зменшення та підкріплення-вивезення запасів готівки на зберіганні у розрізі кожного сховища з розподілом за індексами та номіналами.

Також визначено, що уповноважені банки здають до регулятора не придатну до обігу готівку, а придатна до обігу готівка має використовуватися для видачі клієнтам та іншим банкам. Усунуто відповідні зміни до договору про зберігання.

Вищезазначені зміни передбачені постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2019 року № 145 "Про затвердження Змін до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків".

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пункту 8 Змін до Положення, який набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Як відомо, на сьогодні чотири банки, а саме: АТ "Ощадбанк", АТ КБ "Приватбанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль" та АТ "ПУМБ" мають статус уповноваженого банку, який може залучатися до зберігання запасів готівки НБУ.