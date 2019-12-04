Енергоатом розробляє програму продовження роботи енергоблоків на 30 років — Недашковський
Про це на пресконференції сказав президент асоціації "Український ядерний форум" Юрій Недашковський, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Можна зробити програму 30-річного продовження, у світі усе для цього є. Ми уже розпочали спільно з НАН України програму 60+. Ми беремо в оренду дослідницький реактор у Київському інституті ядерних досліджень, нові гарячі камери. Наш парк реакторів можна точно продовжити 20, а можливо - на 30 і більше років", - сказав Недашковський.
Він відзначив, що вартість кіловат-години встановленої потужності нового блоку становила б 4800 євро.
"У Європі вартість кіловат-години встановленої потужності продовжених блоків від 400 до 800 євро. У нас ця цифра нижча. Ми чітко порахували по продовженим блокам - 300 євро", - зауважив Недашковський.