Енергоатом розробляє програму продовження роботи енергоблоків на 30 років — Недашковський

ДП "НАЕК "Енергоатом" починає програму 60+, яка передбачає дослідження можливості продовження строку експлуатації атомних енергоблоків на 30 років.

Про це на пресконференції сказав президент асоціації "Український ядерний форум" Юрій Недашковський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Можна зробити програму 30-річного продовження, у світі усе для цього є. Ми уже розпочали спільно з НАН України програму 60+. Ми беремо в оренду дослідницький реактор у Київському інституті ядерних досліджень, нові гарячі камери. Наш парк реакторів можна точно продовжити 20, а можливо - на 30 і більше років", - сказав Недашковський.

Він відзначив, що вартість кіловат-години встановленої потужності нового блоку становила б 4800 євро.

"У Європі вартість кіловат-години встановленої потужності продовжених блоків від 400 до 800 євро. У нас ця цифра нижча. Ми чітко порахували по продовженим блокам - 300 євро", - зауважив Недашковський.