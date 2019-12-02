Українську Biopharma купує німецька група компаній STADA

Компанія STADA, що має штаб-квартиру в Німеччині, сьогодні оголосила, що купує фармацевтичний бізнес Biopharma, одного з провідних фармацевтичних виробників в Україні.

Угода передбачає придбання виробничих потужностей в місті Біла Церква (Київська область), йдеться у прес-релізі STADA.

"Придбання фармацевтичного бізнесу компанії Biopharma групою STADA було логічним кроком у рамках європейської стратегії зростання STADA. Ми якнайшвидше інтегруємо Україну до нашої європейської організації", — наголосив Штеффен Вагнер, керівник європейських ринків STADA.

Як зазначається, акціонери Biopharma збережуть плазмовий бізнес компанії та зосередяться на його розвитку як в Україні, так і за її межами. Це придбання підлягає виконанню загальноприйнятих умов, зокрема отриманню дозволу на злиття в Україні, і, як очікується, завершиться у грудні 2019 року.

У результаті цього придбання STADA здійснила одну з найбільших фінансових інвестицій у фармацевтичний сектор України на сьогодні та одну з найбільших іноземних інвестицій в країну за останній час.

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"Ми бачимо великий потенціал на українському ринку. Після цього придбання ми станемо потужним гравцем на українському фармацевтичному ринку із сильним місцевим виробництвом", — наголосив генеральний директор STADA Пітер Гольдшмідт.

Українським бізнесом STADA керуватиме новопризначений генеральний директор Борис Лабенський.

"Моя мета — швидко інтегрувати бізнес у нашу групу, стимулювати синергію та мобілізувати потенціал придбаного заводу", — заявив Лабенський.

Як відомо, STADA Arzneimittel AG — це публічна компанія зі штаб-квартирою в Бад-Фільбелі (Німеччина). Компанія зосереджена на двох напрямках: генеричні препарати, зокрема спеціальні фармацевтичні препарати, та безрецептурні препарати. STADA Arzneimittel AG продає свою продукцію приблизно в 120 країнах. У 2018 фінансовому році група STADA досягла скоригованих продажів у обсязі 2330,8 млн євро та скоригованого прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань (EBITDA) в обсязі 503,5 млн євро. Станом на 31 грудня 2018 року в STADA працювало 10 416 людей у всьому світі.

ТОВ "Фармацевтичний завод „Біофарма“ (Biopharma) — українська фармацевтична компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві інноваційних високотехнологічних препаратів з донорської крові людини, рекомбінантних препаратів, препаратів на основі споротворних бактерій.