Гривня продовжить зміцнюватися - експерти

На поточному тижні очікується незначне ослаблення долара по відношенню до гривні, готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,7/24,0 грн.

Про це йдеться у щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо помірного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,7/24,0 грн", - йдеться в повідомленні.

У Альпарі зазначають, що за минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-0,8%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 24,16 грн до 23,97 грн (-0,8%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 23,97/24,20 до 23,85/24,09 (-0,5%). При цьому спред між середнім продажем і середньою купівлею зберігся на рівні 1,0%.

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Після зниження минулого понеділка, з вівторка по четвер долар на міжбанку помірно відновлювався, але у п'ятницю продовжив зниження. В ході п'ятничних торгів долар на міжбанку оновив мінімуми із січня 2016 року.

Як повідомляв Укрінформ, на брифінгу за підсумками засідання уряду Прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що в 2020 році курс гривні до долара за консервативним прогнозом закладено на рівні 27 грн - у порівнянні з 28,2 грн, як це передбачалося раніше. За оптимістичним прогнозом, якщо економіка буде рости сильніше, курс - 24,8 грн.

Фото: НБУ