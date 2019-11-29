Три великі державні об'єкти продали за 108,5 мільйона — Гончарук

Надходження до бюджету від продажу трьох великих державних об'єктів становили 108,5 млн грн.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook.

"108,5 млн грн! Саме за стільки цими днями продано 3 великі державні об'єкти. Ділюся деталями"️ - зазначив Гончарук.

Він додав, що оптовий ринок у місті Бровари продали за 44,5 млн грн, що в 10 разів дорожче за стартову ціну.

Крім того, за 3,5 млн грн продали "Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій", ціна продажу якого стартувала з 270 тис. грн і зросла у 13 разів.

Читайте також: Кабмін погодив 339 підприємств для передачі на приватизацію

"Ну і нарешті, 100% державного пакету акцій "АТ Україна Туристична", який ніяк не могли продати попередні керівники Фонду держмайна. А призначили Dmitry Sennychenko і знайшлося 4 охочих, один з яких купив майно на 35% дорожче за стартову ціну", - додав Прем'єр-міністр.

За його словами, також ведеться робота і щодо 415 об'єктів із 500, які уряд нещодавно передав до Фонду державного майна України.