Антикорупційний суд розглядає скаргу на виправдувальний вирок директору ЗТМК

Апеляційна палата ВАКС розпочала розгляд апеляційної скарги прокурорів САП на виправдувальний вирок керівнику ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» Володимиру Сиваку.

Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.

"В Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду розпочався розгляд апеляційної скарги прокурорів САП на виправдувальний вирок керівнику ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», який обвинувачувався у вчиненні розтрати коштів підприємства в сумі 492 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що на засіданні прокурори наполягали на проведенні судового слідства та дослідження ряду доказів у справі.

Прокурор САП також частково оголосив доводи апеляційної скарги.

"Після чого, зважаючи на зайнятість учасників процесу, була оголошена перерва в засіданні до 10:00 год. 3 грудня 2019 року", - уточнили в САП.

Як повідомлялося, директора Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимира Сивака звинувачували в розтраті коштів у сумі 492 млн грн. Однак суд вирішив, що доказів його провини недостатньо.