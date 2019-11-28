Антикорупційний суд розглядає скаргу на виправдувальний вирок директору ЗТМК

Антикорупційний суд розглядає скаргу на виправдувальний вирок директору ЗТМК

Укрінформ
Апеляційна палата ВАКС розпочала розгляд апеляційної скарги прокурорів САП на виправдувальний вирок керівнику ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» Володимиру Сиваку.

Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.

"В Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду розпочався розгляд апеляційної скарги прокурорів САП на виправдувальний вирок керівнику ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», який обвинувачувався у вчиненні розтрати коштів підприємства в сумі 492 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що на засіданні прокурори наполягали на проведенні судового слідства та дослідження ряду доказів у справі.

Прокурор САП також частково оголосив доводи апеляційної скарги.

"Після чого, зважаючи на зайнятість учасників процесу, була оголошена перерва в засіданні до 10:00 год. 3 грудня 2019 року", - уточнили в САП.

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Як повідомлялося, директора Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимира Сивака звинувачували в розтраті коштів у сумі 492 млн грн. Однак суд вирішив, що доказів його провини недостатньо.

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