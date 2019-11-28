Moody's поліпшило прогноз рейтингу семи банків України

Як зазначається, Moody's Investors Service поліпшило прогноз по рейтингах ПриватБанку, Ощадбанку України, Укрексімбанку, Райффайзен Банк Авалю, банку “Південний”, Сбербанку та Промінвестбанку зі "стабільного" на "позитивний".

Покращення прогнозів рейтингів зумовлене підвищенням суверенного рейтингу України на “позитивний”, стабілізацією банківської системи, а також поліпшенням якості активів і рентабельності.

“Умови фінансування українських банків покращилися за останні роки та залишатимуться стабільними протягом наступних 12-18 місяців за рахунок зростання депозитів, поступової дедоларизації та зниження залежності від ринкового фондування”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, ПриватБанк у 2019 році продемонстрував значне поліпшення показників рентабельності, низьку залежність банку від ринкового фінансування та високий рівень ліквідних активів - понад 70% сукупних активів банку.