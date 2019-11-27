Нацбанк отримав 12,3 мільярда збитків від зміцнення гривні

Національний банк України у січні-вересні 2019 року отримав 12,3 млрд грн збитків внаслідок зміцнення курсу гривні за цей період на 13%.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку із посиланням на проміжну фінансову звітність регулятора за 9 місяців 2019 року.

"Зміцнення курсу гривні до іноземних валют (13% проти початку року) спричинило негативний вплив на загальний фінансовий результат Національного банку за 9 місяців 2019 року, який становить 12,3 млрд грн збитку. Фінансовий результат включає нереалізовані витрати від переоцінки фінансових інструментів у іноземній валюті та монетарному золоті в сумі 42,4 млрд грн, що буде компенсований відповідним резервом переоцінки, який становить 80,4 млрд грн", - ідеться у повідомленні.

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Зазначається, що у результаті станом на кінець вересня 2019 року прибуток до розподілу становить близько 30 млрд грн. Водночас Законом про Державний бюджет України на 2020 рік передбачено перерахування Національним банком коштів до Державного бюджету України у сумі 40,7 млрд грн.

У НБУ нагадали, що цьогоріч Нацбанк перерахував до державного бюджету 64,9 млрд грн.

"У 2019 році Національний банк перерахував до Державного бюджету України 64,9 млрд грн – усю суму частини прибутку до розподілу, що визначена в Консолідованій фінансовій звітності Національного банку за 2018 рік, як сума зобов’язань перед Державним бюджетом. Розмір перерахувань є на 17,3 млрд грн більшим, ніж передбачено Законом про Державний бюджет України на 2019 рік.

Як пояснили в НБУ, відповідно до Закону України "Про Національний банк України" нереалізовані доходи від переоцінки активів і зобов’язань, зокрема у зв’язку зі зміною офіційного валютного курсу, виключаються з прибутку до розподілу та акумулюються у вигляді резервів переоцінки. Такі резерви використовуються для покриття витрат від переоцінки, що можуть виникнути в наступних періодах.