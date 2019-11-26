Укртранснафта вперше транспортує лівійську нафту на Кременчуцький НПЗ

Оператор нафтотранспортної системи України Укртранснафта розпочав транспортування лівійської нафти на Кременчуцький нафтопереробний завод.

Про це повідомляє АТ "Укртранснафта".

"26 листопада 2019 року АТ «Укртранснафта», після перевірки якісних показників, розпочало прийом до нафтотранспортної системи України нафти сорту El Sharara (лівійська нафта) для подальшого транспортування сировини на Кременчуцький нафтопереробний завод", - йдеться у повідомленні.

У компанії зауважили, що лівійська нафта транспортуватиметься на потужності Кременчуцького НПЗ трубопровідним транспортом за маршрутом «Одеса-Кременчук».

"Оператор нафтотранспортної системи України Укртранснафта вперше транспортує нафту сорту El Sharara", - підкреслили в Укртранснафті.

Читайте також: В Україні домовились про гарантовані поставки нафти на Кременчуцький НПЗ

Як повідомляв Укрінформ, в порт Одеси танкером з лівійської гавані Ез-Завія 9 листопада доправили 81,2 тис. тонн нафти цього сорту.

У липні Укртранснафта вперше транспортувала на Кременчуцький НПЗ американську нафту сорту Bakken.

Окрім перекачування нафти з українських родовищ, Укртранснафта має досвід транспортування вже чотирьох сортів імпортної нафти: Urals, Azeri Light, Bakken та El Sharara.