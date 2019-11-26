В Україні вперше за 10 років підготують інструкцію з упорядкування лісового фонду

Міністерство енергетики та захисту довкілля розробить інструкцію з упорядкування лісового фонду України для того, щоб Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” діяв ефективно.

Про це розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко у вівторок на пресконференції в Укрінформі.

“Ми розуміємо, що деякі положення цього закону (“Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону”, - ред.) є суперечливими, вони викликають зауваження, є контраверсійними. Стосовно цих зауважень: ми поспілкувалися з Мінекоенерго (Міністерство енергетики та захисту довкілля, - ред.). Міністерство запевнило нас в тому, що для того, щоб цей закон ефективно діяв і в тому стані, в якому він знаходиться, були попереджені можливі зловживання щодо засовування цього закону, міністерством буде розроблена інструкція з упорядкування лісового фонду України”, - сказав Бондаренко.

Він зазначив, що ця інструкція була відсутня протягом майже 10 років. "Нарешті цей закон став стимулом для врегулювання цього питання”, - наголосив Бондаренко.

За словами нардепа, будуть розроблені правила рубок головного користування в лісах Карпат, санітарні правила, будуть внесені зміни до нормативних актів.

“Цими змінами ми, я сподіваюся, врегулюємо ті спірні питання, що були висловлені з боку науковців та екоспільноти”, - сказав Бондаренко.

Депутат запевнив, що його комітет і надалі буде прислухатися до зауважень.

Крім того, Бондаренко пояснив, що Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” був ухвалений, оскільки мораторій на проведення суцільних рубок головного користування в ялицево-букових деревостанах на стрімких схилах в Карпатському регіоні припинив свою дію в 2011 році.

“Протягом 9 років, таким чином, мораторію не було взагалі. Це суттєво погіршило екологічний стан, рекреаційний стан лісів, яких цей мораторій стосувався. Той законопроєкт, що був поданий, він спрямований саме на заборону суцільного вирубування ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону”, - пояснив Бондаренко.

Він зауважив, що позитивними сторонами закону є, зокрема, те, що він вносить зміни до закону “Про природно-заповідний фонд України”, які забороняють рубки головного користування в заказниках, а також в господарських зонах національних природних парків, регіональних ландшафтних парків. Також закон забороняє заготівлю ділової деревини шляхом суцільних поступових чи вибіркових рубок на зазначених територіях.

Бондаренко пояснив, що на відміну від закону, що вже припинив свою дію, новий закон вводить постійну заборону на суцільні рубки головного користування ялицево-букових лісів на стрімких схилах.

“Старим законом заборонялися тільки суцільні рубки головного користування, а новим законом забороняються суцільні рубки головного користування, суцільні санітарні рубки, суцільні лісовідновлювальні рубки. Таким чином, ми заборонили більшу кількість рубок”, - сказав нардеп.

Також новим законом заборонені поступові та вузьколісосічні рубки, які дозволялися раніше.

“У старому законі були відсутні критерії, які визначали, що таке ялицево-букові деревостани. Це дозволило здійснювати рубки цих лісів і уникати відповідальності. У новому законі встановлено, що до таких ялицево-букових лісів відносяться такі ліси, в яких ялиці становлять не менше 25%”, - зазначив Бондаренко.

Як повідомляв Укрінформ, Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” (№0873) був ухвалений Верховною Радою у другому читанні 30 жовтня. Президент підписав його 19 листопада. 20 листопада закон був опублікований в офіційному виданні Верховної Ради “Голос України”.