Morgan Stanley очікує ослаблення долара у 2020 році

Morgan Stanley передбачає, що американські акції та корпоративні облігації будуть нижчими наступного року, а долар ослабне на тлі прискорення економічного зростання за межами США.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми бачимо найбільший потенціал на ринках із чіткішим шляхом до зростання прибутків (Японія та ринки, що розвиваються) або можливим для численної переоцінки падіння політичних ризиків (Європа)", - йдеться у повідомленні.

Morgan Stanley побачив незначне зниження індексу S&P 500 до кінця наступного року, до 3 000 зі 3120 в кінці минулого тижня. Американські акції цього року були світовими лідерами, хоча не сильно відірвалися від європейських, оскільки обидва ринки отримали користь від центральних банків, які почали новий цикл пом'якшення грошово-кредитної політики.

Виклики для США в наступному році варіюються від ризику досягнення піку корпоративних прибутків до високих відносних оцінок акцій та "унікального" політичного ризику напередодні президентських виборів.

"Оцінка активності в США, швидше за все, знизиться, коли зростання США сповільнюватиметься, продовжуючи тиснути на курс долара на тлі зниження чистого припливу портфельних інвестицій, - написав валютний стратег Morgan Stanley.

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Банк бачить потенціал для подорожчання долара проти валют, пов'язаних із циклом зростання у другій половині 2020 року, оскільки президентські вибори можуть зробити ризик-середовище "складнішим".