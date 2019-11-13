Український автопром знизив виробництво у жовтні на 13%

Автовиробництво в Україні у жовтні порівняно з вереснем скоротилося на 13% - до 913 одиниць автотранспортної техніки.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"У жовтні підприємства українського автопрому виготовили 913 од. автотранспортних засобів, що на 13% менше, ніж у вересні", - йдеться у повідомленні.

У профільній асоціації зауважили, що минулого місяця вся статистика по легкових авто знову була сформована великовузловим складанням автомобілів марки Skoda на заводі Єврокар. Жовтневий результат Єврокару становив 802 автомобілі.

Випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) збільшився з 1 шт. у вересні до 30 шт. у жовтні.

Виробництво автобусів відносно попереднього місяця знизилося на 12% до 81 шт.

Читайте також: Цьогоріч імпорт автомобілів в Україну зріс майже втричі

Всього з початку 2019 року в Україні було випущено 6196 од. автотранспортних засобів, що на 6% перевищило показник річної давності. Легкових автомобілів – 5381 шт. (+7%); комерційних – 111 шт. (-15%); автобусів – 704 шт. (+4%).