Що стоїть за "справою банкірів"

Арешти екс-посадовців НБУ та менеджерів Олега Бахматюка можуть свідчити і про початок боротьби за вкрадені під час "банкопаду" стабкредити, і про тиск на невгодних

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заявило, що затримало сім осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році для ВіЕйБі Банку. “Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку України, ПАТ «ВіЕйБі Банк» та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами ліквідованого «ВіЕйБі Банку»”, – заявили в НАБУ.

Серед підозрюваних Олександр Писарук – екс-перший заступник глави Нацбанку часів Валерії Гонтаревої, який після НБУ працював в МВФ старшим експертом, нині – глава правління Райффайзен Банку Аваль. А також ексдиректор Генерального департаменту банківського нагляду, колишній в.о. начальника управління НБУ по м. Києву та Київській області, ексголова спостережної ради ПАТ "ВіЕйБі Банк", ексзаступник голови правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" та три посадові особи приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ "ВіЕйБі Банк". Претензії правоохоронців стосуються рефінансування Нацбанком банку Олега Бахматюка (у бізнесмена є ще один банк «Фінансова ініціатива», обидва визнані неплатоспроможними і перебувають у процесі ліквідації. – Авт.).

Банкір – професія небезпечна

В офіційному коментарі Райффайзен Банк Аваль підтвердив, що 11 листопада співробітники НАБУ допитали главу правління фінустанови Олександра Писарука. "Причина цих дій жодним чином не пов’язана з виконанням ним обов’язків голови правління Райффайзен Банку Аваль", – наголошується в повідомленні. «Ми переконані, що з пана Писарука будуть зняті всі підозри щодо неправомірних дій і що він завжди дотримувався найвищих професійних та етичних норм, працюючи як у Райффайзен Банку Аваль, так і протягом багатьох років у МВФ та інших міжнародних інституціях», – прокоментував подію голова наглядової ради Райффайзен Банку Аваль Мартін Грюль.

Мартін Грюль / Фото Lisi Niesner/Bloomberg

Прес-служба НБУ заявила, що жоден з членів правління та директорів департаментів Нацбанку не був затриманий під час здійснюваних антикорупційними органами слідчих дій стосовно обставин видачі стабілізаційного кредиту у 2014 році ПАТ «ВіЕйБі Банк». Однак, голова НБУ Яків Смолій перервав службове закордонне відрядження та повертається в Україну.

"Правління Національного банку обурене врученням підозри правоохоронними органами Олександру Писаруку, колишньому першому заступнику Голови НБУ. Разом з першою постреволюційною командою керівництва центробанку він стояв у витоків реформи банківського сектору, завдяки якій ми сьогодні маємо здорові, прозорі та надійні банки. Рішення в НБУ ухвалюються колегіально, що унеможливлює визначальний вплив однієї особи на процес ухвалення подібних рішень", – йдеться в повідомленні Нацбанку.

Колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарєва в коментарі журналістам НВ назвала арешти політично вмотивованими – вона вважає звинувачення абсурдним, а тиск на свою колишню команду, яка намагалася рятувати банки-банкрути у 2014-2015 роках, неприйнятним. "Затримання слідчими НАБУ колишнього заступника глави Національного банку Олександра Писарука є посиленням терору відносно старої влади", – переконана Валерія Гонтарєва.

Зі свого боку власник агрохолдингів "Укрлендфармінг" та "Авангард" Олег Бахматюк заявив про незаконність поновлення кримінального провадження і звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням посприяти у вирішенні конфлікту з державою за столом переговорів.

Олег Бахматюк

За його словами, наприкінці жовтня він та його агрохолдинг «Укрлендфармінг" направили Фонду гарантування офіційну пропозицію про поетапне погашення 8 млрд грн боргів перед ВіЕйБі Банком і банком “Фінансова ініціатива”, а також про внесення 500 млн грн гарантійного внеску. "Далі – по 1 млрд грн на рік. Ця пропозиція залишається в силі, і я активно працюю над забезпеченням такого фінансування <...> Такої пропозиції не робив жоден із власників ліквідованих або визнаних неплатоспроможними банків. Ми не очікували таких кроків, тому що, за нашою інформацією, Фонд гарантування активно працював над нашою пропозицією. Це спроба поламати всю домовленість і показати зовнішнім інвесторам, що це не спрацює. Це якийсь сюр і подвійні стандарти", – зауважив Олег Бахматюк у коментарі для агентства "Інтерфакс-Україна".

Справа не в грошах, справа у їх кількості

Як відомо, у жовтні 2014 року Нацбанк виділив "ВіЕйБі Банку" стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. При цьому Олег Бахматюк уклав з Національним банком договір поруки, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення цього кредиту. Та гроші, як свідчать дані розслідування, пішли не на порятунок банку, а були виведені на рахунки "рідних" компаній – як офшорних, так і вітчизняних.

Детективи встановили, що гроші виводились з банку трьома шляхами. Спочатку у банку несподівано згадали, що мають борг перед кіпрською фірмою. Одразу після отримання стабкредиту банк переказав $45 млн на рахунки компанії Quickom Limited. І як виявилося, Quickom Limited була не звичайним "позичальником", а контролювалася безпосередньо Бахматюком. Тобто "борг" сплатили самі собі. Далі "ВіЕйБі банк" терміново повернув 380 млн грн депозитів Тростянецькому м'ясокомбінату і фірмі "Свiтанок", які також контролював Бахматюк. При тому, що на той час вже діяла заборона НБУ на дострокове повернення депозитів пов'язаним компаніям. Решту грошей вивели через зняття готівки. Куратор від Нацбанку, який контролював усі фінансові операції "ВіЕйБі банку", за версією слідчих, цього "не помітив". (У Олега Бахматюка, звісно, розкрадання заперечують. – Авт.)

Вже за місяць – в листопаді 2014 року – НБУ змушений був визнати банк неплатоспроможним та запровадити тимчасову адміністрацію. Ліквідація фінустанови почалася в березні 2015 року.

Нацбанк почав вести роботу щодо повернення цих грошей на початку 2016 року. І спочатку він демонстрував успіхи в судах, але потім Феміда почала ухвалювати рішення на користь боржників. В жовтні 2016 року за справу взялося НАБУ. Цікаво, що коли слідчі, як стверджують в Антикорупційному бюро, вийшли на фінішну пряму, тодішній генпрокурор Юрій Луценко раптово вирішив передати справу в поліцію. При цьому сто томів кримінальної справи про зловживання у "ВіЕйБі банку", що зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства, були... випадково затоплені.

Зі зміною влади підслідність повернули та активізували розслідування. Як стверджує слідство, на сьогодні є підстави вважати, що "у 2014 році бенефіціар VAB Банку Олег Бахматюк вступив у змову з першим заступником голови НБУ Олександром Писаруком про видачу мільярдного кредиту під заставу майна, вартість якого завищили". При цьому НАБУ нагадує, що розслідування ще триває і не виключено, що підозри також вручать і Бахматюку "Важливо пам’ятати: до винесення вироку суду особа вважається невинуватою", – зазначено на офіційній сторінці НАБУ в FB.

"... НАБУ прийшло в Нацбанк із звинуваченнями. І це можна трактувати по різному. Або непрофесіоналізм, або чиєсь велике бажання помститися правлінню НБУ. А решту можете додумати самі...", – прокоментував події інвестиційний банкір, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.

Між тим, ситуація виглядає двояко – з одного боку, МВФ вимагає не прощати борги колишніх власників олігархічних банків. І це стосується не тільки банків Бахматюка, але й ПриватБанку Ігоря Коломойського, який держава не ризикнула ліквідувати, а націоналізувала. З іншого, виглядає, наче на команду НБУ, яка проводила очищення банківського сектора в 2014–2018 роках, починають тиснути. Звісно, в цій ситуації маємо покладатися на неупередженість нового Антикорупційного суду, що розглядатиме справу. Але вже очевидно, що НАБУ доведеться серйозно "попріти", щоб довести зловживання службовим становищем та використання корупційних "мотиваторів" тих, хто розробляв для банків-банкрутів плани порятунку та контролював їх.

Інакше посланці МВФ, які ось-ось над'їдуть з місією, логіки не зрозуміють...

Марина Нечипоренко, Київ