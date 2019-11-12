Мама Вєрки Сердючки стала рекламним обличчям «УкрПозики»

Фінансова компанія «УкрПозика» презентувала свого нового бренд-амбасадора - ним став популярний персонаж вітчизняних телешоу мама Вєрки Сердючки.

Про це Укрінформу повідомили в компанії.

В основі комунікації з клієнтом - комедійна історія героїні, коли одного разу на шопінгу з Вєркою вона так захопилась покупками, що не зчулася, як загубилася, залишившись наодинці без грошей.

При цьому мама Вєрки швидко зорієнтувалася, де взяти гроші - за першим же посиланням в гуглі на своєму смартфоні перейшла на сайт УкрПозики, за лічені хвилини отримала смс про поповнення балансу, і з задоволенням продовжила покупки, на які їй забракло грошей. При цьому її фірмова фраза: “А що? Можу собі дозволити!” стала слоганом рекламної кампанії "УкрПозики" - тож мама Вєрки Сердючки відчуває свою повну фінансову незалежність разом з «УкрПозикою».

Разюча відмінність УкрПозики від конкурентів на ринку полягає в тому, що компанія - дійсно народний сервіс, адже він допомагає бути фінансово незалежними й отримувати гроші на все необхідне - швидко та вчасно.

Причому будь-яка потреба позичальника в фінансах при зверненні в УкрПозику вирішується за 5 хвилин і без зайвої метушні на сайті.

Новим клієнтам УкрПозика видає швидкі гроші безкоштовно на період до 30 днів. А при повторних зверненнях пропонує прозорі та чесні умови без жодних переплат. Фінансову підтримку від УкрПозики може отримати кожен українець віком від 18 років, що має паспорт і доступ до інтернету.

УкрПозика — це єдина компанія, яка не тільки видає гроші під 0%, а ще й дає можливість повернути на 7% менше. Коли більшість мікрофінансових організацій пропонує першу позику під 0,01%, в УкрПозиці отримати швидкі гроші можна абсолютно безкоштовно, та ще й отримати додаткову вигоду. Наприклад, якщо взяти 10 000 грн, то повернути можна 9 300 грн. Новим клієнтам пропонується отримати до 10 000 грн на 30 днів або менше, самостійно обираючи час повернення. При повторному зверненні сума доступної позики зростає до 23 000 грн.

Заявки на отримання УкрПозики приймають на опрацювання цілодобово, включаючи вихідні та святкові дні. Тобто отримати гроші на карту можна в будь-який час доби та майже миттєво: весь процес займає до 5 хвилин.

Таким чином компанія сприяє українцям у задоволенні їхніх потреб, щоб співгромадяни не відмовляли собі у сучасній техніці, якісних речах, освіті чи подорожах. Тобто, з УкрПозикою можна дозволити собі все!

Фото: УкрПозика