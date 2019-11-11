"Мотор Січ" іде з аеропортів Львова та Одеси

З метою оптимізації роботи авіакомпанії прийнято рішення зосередити діяльність в одному базовому аеропорту: в зимовий період "Мотор Січ" виконуватиме регулярні рейси тільки за маршрутами Запоріжжя - Київ і Запоріжжя - Мінськ. Рейси Київ - Львів і Київ - Одеса скасовано.

Про це пресслужба авіакомпанії повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Ми змушені повідомити про те, що з метою оптимізації роботи авіакомпанії, нами прийнято рішення про зосередження діяльності в одному базовому аеропорту - Міжнародному аеропорту "Запоріжжя". У зимовий період 2019/2020 року авіакомпанія "Мотор Січ" виконуватиме регулярні рейси тільки за маршрутами Запоріжжя - Київ і Запоріжжя - Мінськ", - йдеться в повідомленні авіаперевізника.

Рейси в Київ виконуватимуться двічі на день у будні дні і по одному рейсу у вихідні.

Вильоти із Запоріжжя у будні дні о 07:20 та 17:50, прибуття в Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) о 08:50 і 19:10.

У зворотному напрямку літак вилітатиме з Жулян о 10:50 і 20.00, а прибуватиме у Запоріжжя о 12:10 і 21:15.

Щосуботи рейси здійснюватимуться із Запоріжжя о 08:30 і прибуватимуть в Київ о 09:50. Зворотні - з Києва о 11:30, прибуття у Запоріжжя о 12:50.

Щонеділі виліт із Запоріжжя о 17:50, прибуття у Київ о 19:10. Зворотній рейс з Києва о 20:30, прибуття в Запоріжжя о 21:45.

Рейси між Запоріжжям і Мінськом виконуватимуться 4 рази на тиждень щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці і щонеділі. Виліт із Запоріжжя в будні дні - о 06:45, прибуття в Мінськ о 10:00. У неділю - із Запоріжжя о 07:45 і прибуття в Мінськ о 11:00.

Рейси з Мінська заплановані на 15:00, прибуття у Запоріжжя о 16:15.

Як раніше повідомлялося, до нового року в аеропорту "Запоріжжя" планують завершити будівництво нового термінала, вартість якого становить 795 млн грн. Об'єкт будується за бюджетні та кредитні кошти.