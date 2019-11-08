Кредит без "зірочок" і дрібних шрифтів? Фантастика!

Споживача дурити не можна, попереджає Нацбанк своїх нових підопічних – фінансові компанії. Мовляв, тепер усе дуже серйозно

На цьому тижні в Києві відбулася хоч і мало чисельна та досить знакова конференція "Практичне застосування новацій законодавства щодо захисту прав споживачів". Всеукраїнська Асоціація Фінансових Компаній (ВАФК) та Всеукраїнська Асоціація Кредитних Установ (ВАКУ) організували зустріч учасників ринку, який згідно закону про так званий "спліт" тепер переходить під регуляторний нагляд Нацбанку, з представниками старого та нового регуляторів, щоб ті розповіли, чого ж власне фінансовим компаніям тепер очікувати. А зміни на ринок насуваються серйозні. У зв'язку з прийняттям низки законів, фінансові компанії змушені будуть суттєво перебудувати свої бізнес-процеси та комунікацію зі споживачем, з тим, щоб права та інтереси обох сторін були врівноважені. Іншими словами, "парити" клієнту фінансові послуги ніхто не дасть. А от продавати за правилами, на умовах чесної конкуренції – оце будь ласка!

Чи є життя після "спліту"?

Сьогодні вітчизняний небанківський фінансовий сектор знайомиться з новими правилами гри та готується до переходу під регуляторне "крило" Національного банку від своєї "рідної" Нацкомфінпослуг. Тож, усім присутнім на конференції було корисно познайомитися з представниками свого майбутнього "наглядача" та дізнатися з перших вуст про його плани та наміри стосовно "небанків" у зв'язку з прийняттям нового закону про захист прав споживачів фінансових послуг. Документ вимагає від вітчизняного фінансового сектору, по суті, повного перезавантаження роботи з клієнтами – умови надання фінпослуг відтепер мають бути настільки прозорими, щоб споживач повністю їх розумів, усвідомлював усі ризики та власну відповідальність.

"Правильно побудовані стосунки з клієнтом – це запорука того, що цей клієнт залишиться з тобою назавжди. А такі стосунки не можуть будуватися на непрозорій основі, – вважає перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова. – В цілому ж ми хочемо побудувати прозорий, ефективний та дружній до споживача фінансовий сектор, тож звертаюся до вас, вивчайте вимоги, які є до банків, та вже зараз вирішуйте, як перебудувати власні бізнес-процеси, щоб розвиватися надалі. Не втрачайте конкурентну перевагу!".

Катерина Рожкова

Коментуючи масштабні зміни на ринку, член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов зазначив: "Нас тішить, що Нацбанк отримує динамічний ринок, який активно розвивається – темпи зростання перевищують 100%, а кількість укладених договорів сягає 6 млн., понад 600 компаній мають ліцензію на кредитування і більше сотні компаній цим активно займаються на сьогодні. Однак, ми бачимо й ріст кількості скарг споживачів на роботу мікрофінансових організацій (МФО). Якщо за 2018 рік нами було отримано трохи менше 2000 скарг, то за 9 місяців 2019-го вже 15,5 тисяч. Хоча співвідношення скарг до кількості виданих мікрокредитів досить низький, але тенденція тривожна". За словами чиновника, це додаткове свідчення того, що унормування правил надання фінансових послуг та взаємодії зі споживачами – назріле питання.

Лише одна цифра і нічого крім цифри

Докладну відповідь на нього дала Ольга Лобайчук, начальник управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ. За її словами, НБУ наразі готує підзаконні акти та методичні рекомендації для банківського сектору (в першу чергу, регуляторні зміни торкнуться розкриття інформації про фінансові послуги, реклами послуг та укладення договорів). Аналогічні ж правила будуть розроблені і запрацюють для фінансових компаній, коли Нацбанк стане їх регулятором (з 1 липня 2020 року – Авт.). Проте чиновниця пообіцяла, що різких рухів Нацбанк не робитиме і запроваджуватиме нові правила для своїх нових підопічних поступово, даючи час на імплементацію.

Ольга Лобайчук

"На виконання закону про захист прав споживачів фінансових послуг ми наразі готуємо для банків нормативні акти, що стосуються мінімальних вимог до розкриття інформації на сайтах, до реклами та до принципів укладення договорів. Буде прибрано усе, що ускладнює загальне сприйняття фінансової послуги. "Людина одразу повинна бачити повну вартість кредиту – однією цифрою, а не десь там три зірочки знизу. Щоб, підписуючи договір, вона розуміла ризики, які несе конкретна фінпослуга, – пояснює Лобайчук. – Тобто у всіх матеріалах "реклама-сайт-договір" має бути лише одна цифра. Жодних зірочок, дрібних текстів тощо. Директиви ЄС, які ми імплементуємо, вимагають чітко інформувати споживача про істотні характеристики кредитного продукту, щоб люди могли порівняти".

Загалом, регулятор обіцяє строго наглядати за ринковою поведінкою фінансових установ та карати порушників, які ігноруватимуть чесну конкуренцію. "У вас є час слідкувати за процесом змін, що відбуватиметься в банках, та поступово самим перелаштовувати свої бізнес-процеси за аналогією. Бо вже з 2021 року за будь-яку некоректну подачу інформації та маніпулятивну рекламу фінансових послуг ми будемо штрафувати", – попередила вона.

Те, що на іншій стороні медалі

Голова правління ВАФК Ганна Замазєєва запевнила, що фінансова спільнота в цілому підтримує новації: "Ми всі розуміємо, що це наш вклад в майбутнє. Хоча для ринку це певне навантаження, адже від недосконалості системи захисту прав споживачів страждають усі – і компанії, що опиняться в неконкурентному становищі через свою більшу відкритість, і споживачі, які через діяльність недобросовісних гравців втрачають довіру до фінансового сектору".

Ганна Замазєєва

Тому запорукою подальшого розвитку ринку його учасники вбачають у балансі захисту прав споживачі та надавачів послуг. Представник Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов вважає, що для вдосконалення ринку фінансових послуг, держава не має зупинятися лише на регулюванні діяльності фінансових організацій, а й дбати про їх "супутників". "Простота отримання мікрокредиту часто приводить до шахрайства та зловживань, і тому законодавці не повинні зупинятися лише на законі про захист прав споживачів, а йти далі – на черзі закон про колекторську діяльність. Відсутність законодавчого регулювання діяльності, коли фактично одна фізична особа починає стягує борги з іншої – це дуже небезпечно, і регулювання цього питання є вкрай необхідним ринку фінансових послуг", – каже чиновник.

Під час панельної дискусії гендиректор фінансової компанії Dinero Ілля Веселий, зазначив, порівнюючи стан захисту прав споживача у нашій державі зі світовою практикою, що в цьому питанні ми загалом досягли європейського рівня. «Законодавство вимагає від кредиторів детальну інформацію про рівень ставки, розмір комісії, посередників тощо – зазначив він. – Це правильно і ми, як учасники ринку МФО, підтримуємо це рішення держрегулятора. Мікрофінансові компанії зобов'язані виконувати ці умови, не допускаючи жодних білих плям в інформуванні споживача, і на сьогодні він дійсно є максимально обізнаним».

Ілля Веселий під час виступу

Разом з тим, на думку Іллі Веселого, для створення балансу інтересів всіх учасників ринку, зокрема кредиторів – необхідно запровадити також дієвий механізм захисту мікрофінансових компаній, що працюють чесно і прозоро на ринку, бо на сьогодні вони захищені значно гірше, ніж гравці в банківському секторі. "Цікава статистика: наразі у 99,9% випадках скаржаться люди, вимоги яких є здебільшого необгрунтованими і обумовлені лише небажанням повертати борги. До пошуків «прогалин» у законодавстві долучається цілий сегмент так званих антиколекторів, які за окрему плату складуть будь-яку скаргу на кредитора" – вважає гендиректор фінансової компанії Dinero. За його словами, ринок МФО сьогодні потребує відповідних законодавчих змін, які б передбачали відповідальність приватних адвокатів чи організацій, на зразок антиколекторів, які допомагають боржникам неправомірно уникнути відповідальності за невиконання кредиторських зобов’язань. Під час свого виступу представник ринку апелював до успішного європейського досвіду, де для уникнення подібних ситуацій, наприклад, прийнята спрощена система стягнення заборгованості – коли процедура повернення "проблемних" мікрокредитів не потребує судових рішень і залучення колекторів. "Це значно спрощує роботу і сприяє балансу розподілу відповідальності між сторонами. Знаючи про цей механізм, клієнт загалом більш відповідально ставиться до своїх обов'язків за договором", – відмітив Ілля Веселий.

Марина Нечипоренко, Київ

Фото надані ВАФК