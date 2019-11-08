В Україні відкривають Єдиний держреєстр підприємців

Міністр юстиції України Денис Малюська підписав наказ, який передбачає відкриття Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у повному обсязі.

Про це інформує пресслужба відомства.

“Міністр юстиції України Денис Малюська підписав Наказ від 06 листопада 2019 року № 3412/5 «Про внесення змін до Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України», яким розширюється перелік інформації для оприлюднення у формі відкритих даних”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що наказ передбачає відкриття Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) в повному обсязі.

Згідно з наказом, частина інформації буде оновлюватися в реєстрі щодня, частина – раз в п’ять днів. Повний реєстр планується викладати в форматі відкритих даних один раз на тиждень.

Повідомляється, що тепер українцям стали доступні низка нових параметрів, зокрема: дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи, дані про юридичних осіб – правонаступників, дані про відокремлені підрозділи юридичної особи.