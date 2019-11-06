Cуд арештував майно Запоріжтрансформатора у межах справи про банкрутство

Господарський суд Запорізької області в рамках справи про банкрутство ПрАТ «Запоріжтрасформатор» наклав арешт на все рухоме та нерухоме майно підприємства, зокрема й на те, що знаходиться в заставі та іпотеці третіх осіб.

Про це йдеться в ухвалі суду.

«Суд ухвалив: клопотання розпорядника майна Приватного акціонерного товариства "Запоріжтрансформатор" Гусара І.О. про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів у справі №908/2828/19 — задовольнити. Накласти арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить на праві власності Приватному акціонерному товариству Запоріжтрансформатор, зокрема й на те, що знаходиться в заставі та іпотеці третіх осіб», - говориться в ухвалі.

Своїм рішенням суд заборонив здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо майна Приватного акціонерного товариства.

Клопотання розпорядник майна пояснив тим, що на даний час у нього відсутні будь-які відомості щодо наявності договорів на охорону майна, відповідно до яких здійснюється фізична охорона рухомого та нерухомого майна ПрАТ "Запоріжтрансформатор", а також інших матеріальних цінностей, що може сприяти заволодінню ним третіми особами та подальшим відчуженням з власності боржника, реалізацією тощо.

«Запоріжтрансформатор має багато контрагентів, зокрема й банківських установ, які у зв`язку з відкриттям провадження у справі про банкрутство можуть мати підстави та бажання якимось чином задовольнити свої претензії до боржника за рахунок його майна, зокрема й шляхом звернення стягнення», - йдеться в матеріалах справи.

Згідно з матеріалами справи, підприємство має кредиторську заборгованість у розмірі 10 млрд гривень, а вартість майна переданого в заставу складає 1, 3 млрд гривень. Таким чином, не всі кредиторські вимоги забезпечені заставою.

Відповідно до балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 30.06.2019., обсяг активів підприємства-боржника, які можливо направити на задоволення вимог кредиторів складає 3,8 млрд гривень.