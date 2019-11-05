Криклій звільнив керівника порту "Южний"

“4 листопада 2019 року наказом Міністерства інфраструктури звільнено з роботи виконувача обов’язків директора ДП «Морський торговельний порт "Южний" Яблунівського Анатолія Миколайовича”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, Яблунівського звільнено відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України (закінчення строку контракту - ред.).

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Наказ підписано міністром інфраструктури Владиславом Криклієм.

Як повідомлялося, Яблунівський був призначений керівником порту «Южний» 23 червня 2018 року.