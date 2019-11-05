Криклій звільнив керівника порту "Южний"
Укрінформ
Звільнено виконувача обов’язків директора державного підприємства «Морський торговельний порт "Южний" Анатолія Яблунівського.
Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури.
“4 листопада 2019 року наказом Міністерства інфраструктури звільнено з роботи виконувача обов’язків директора ДП «Морський торговельний порт "Южний" Яблунівського Анатолія Миколайовича”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в міністерстві, Яблунівського звільнено відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України (закінчення строку контракту - ред.).
Наказ підписано міністром інфраструктури Владиславом Криклієм.
Як повідомлялося, Яблунівський був призначений керівником порту «Южний» 23 червня 2018 року.