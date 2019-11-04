Банки України цьогоріч закрили понад 300 відділень

За січень-вересень 2019 року загальна кількість структурних підрозділів банків в Україні скоротилась на 304 відділення.

Про це свідчать дані Національного банку.

Станом на 1 січня 2019 року в Україні нараховувалось 8509 відділень, а станом на 1 жовтня - 8205 відділень.

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Серед лідерів із закриття структурних підрозділів: ПАТ "Промінвестбанк", з початку року кількість відділень скоротилась із 56 до 7; АТ "Укрсоцбанк" - на початок року - 53 відділення, на 1 жовтня 18; АТ "Ощадбанк" - 1 січня - 2630 відділень, на 1 жовтня - 2471; АТ КБ "ПриватБанк" - на 1 січня - 2021 відділення, а на 1 жовтня - 1974 структурних підрозділів.