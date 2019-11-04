МАУ виплачує борги перед державою за власним графіком — Криклій

Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) розпочала виплату боргів перед державою за власним графіком погашення.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв’ю для РБК-Україна.

“Так, вони (МАУ — авт.) обговорюють це з нашим підприємством "Украерорухом". Самі ініціювали цей графік, уже почали виплати”, - зазначив Криклій, відповідаючи на питання щодо наявності графіку погашення боргів МАУ перед Україною.

Міністр інфраструктури наголосив: якщо питання з боргами компанії перед державою не вирішиться, вона збанкрутує.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні в МАУ заявили про значне скорочення програми польотів і закриття частини маршрутів з 16 листопада. В компанії планують сконцентруватися на прибуткових напрямках, щоб змінити свою фінансову модель.

За даними ЗМІ, борговий портфель компанії перевищує 1 млрд грн, зокрема 400 млн грн МАУ заборгувала Україні.