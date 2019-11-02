Замість кредитування економіки банки вкладаються у держоблігації — Данилишин

Висока облікова ставка Нацбанку України та супутнє зростання ставок облігації внутрішньої державної позики призводить до того, що замість кредитування реального сектору економіки банки вкладають кошти у державні облігації.

Про це написав у блозі у ZN.UA експерт Богдан Данилишин.

"Висока облікова ставка НБУ також призводить до збільшення ставок ОВДП. Наслідком цього є ефект витіснення — замість кредитування реального сектору економіки банки вкладають кошти в державні облігації: станом на 11 жовтня 2019 р. в обігу перебувають ОВДП на суму 806,9 млрд грн. З них на балансі банків є ОВДП на суму 344,8 млрд грн, або 42,7% ОВДП, що перебувають в обігу. Спрямування принаймні частини цих коштів на кредитування підприємств дало би змогу суттєво збільшити ВВП і створити додаткові робочі місця", - написав Данилишин.

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Він вказав, що на балансі НБУ перебуває держоблігацій на 337,1 млрд грн, що становить 41,8% від ОВДП, що є в обігу. Загальна сума вкладень НБУ та банків у ОВДП становить 681,9 млрд грн. Разом у банків і НБУ сконцентровано 84,5% усіх ОВДП за їх сумою.

На думку Данилишина, облікова ставка не сприяє розв'язанню поточних макроекономічних проблем.

"Так само несвоєчасною є реакція Правління Нацбанку на інфляційну динаміку 2018 р. Попри тривале зниження темпів інфляції (у квітні—вересні 2018-го), Правління Нацбанку тримало облікову ставку на високому рівні (18%) й перейшло до її зниження лише у квітні 2019 р. Відповідно, ставки за кредитами залишаються високими, що значно стримує економічне зростання", - відзначив експерт.