Держборг США перевищив рекордні $23 трильйони

Станом на 31 жовтня державний борг США перевищив рекордну позначку в $23 трлн.

Про це повідомляє Мінфін США.

В лютому американський держборг становив $22 трлн.

Нагадаємо, за час президентства Дональда Трампа, який під час своєї виборчої кампанії пообіцяв «позбавити» США від держборгу протягом восьми років, борг США зріс більш ніж на $2 трлн.

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Рівень держборгу почав вирівнюватися на початку президентства Трампа, однак знову став зростати в 2018 році. До кінця 2018 року він становив $21,9 трлн.