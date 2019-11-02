США розраховують підписати торговельну угоду з Китаєм цього місяця
Про це він сказав у інтерв'ю Fox Business, що вийшло в п'ятницю.
"Було би чудово мати звичайний дедлайн в якості конференції в Чилі, і кожна сторона могла би зосередитись на конкретній даті. Сподіваємось, ми зможемо визначити цю дату безпосередньо в такому ж часовому діапазоні", - заявив Росс.
За його словами, зараз відбувається пошук та узгодження нового місця зустрічі лідерів США і Китаю
Росс також зауважив, що на п'ятницю заплановані переговори між американською і китайською сторонами в телефонному режимі, а сам він ще планує обговорити деякі питання на саміті в Таїланді.
Водночас, за словами міністра торгівлі США, переговори з Китаєм по першій фазі торговельної угоди "перебувають у гарному стані".
Як повідомляв Укрінформ, напередодні президент США Дональд Трамп запевнив, що попри скасування запланованого на 16 листопада саміту АТЕС у Чилі Сполучені Штати й Китай підпишуть торговельну угоду.