Міністр торгівлі США Уїлбур Росс заявив, що попри скасування саміту АТЕС у Чилі, Вашингтон і Пекін планують підписання лідерами двох держав першої фази мирУкраїнську імерсивну виставу показали в Загребіової угоди в торговельному протистоянні цього місяця.

Про це він сказав у інтерв'ю Fox Business, що вийшло в п'ятницю.

"Було би чудово мати звичайний дедлайн в якості конференції в Чилі, і кожна сторона могла би зосередитись на конкретній даті. Сподіваємось, ми зможемо визначити цю дату безпосередньо в такому ж часовому діапазоні", - заявив Росс.

За його словами, зараз відбувається пошук та узгодження нового місця зустрічі лідерів США і Китаю

Росс також зауважив, що на п'ятницю заплановані переговори між американською і китайською сторонами в телефонному режимі, а сам він ще планує обговорити деякі питання на саміті в Таїланді.

Водночас, за словами міністра торгівлі США, переговори з Китаєм по першій фазі торговельної угоди "перебувають у гарному стані".

Як повідомляв Укрінформ, напередодні президент США Дональд Трамп запевнив, що попри скасування запланованого на 16 листопада саміту АТЕС у Чилі Сполучені Штати й Китай підпишуть торговельну угоду.