Податкова першою реалізовуватиме реформу "Держава у смартфоні" - Верланов

Податкова служба розвиватиметься у напрямі цифровізації та розбудови електронних сервісів.

Про це заявив Голова ДПС Сергій Верланов під час наради з представниками Головного управління ДПС у Донецькій області, повідомляє пресслужба ДПС України.

Зустріч з донецькими податківцями відбулася після завершення інвестиційного форуму "RE: THINK. Invest in Ukraine”, а тому головним її лейтмотивом стало саме впровадження цифрових технологій в податковій сфері.

Як відзначив очільник ДПС, наразі розбудова Нової податкової – у центрі фокусу дискусій та очікувань. Служба формується на засадах рівності усіх платників податків та побудови справедливої системи адміністрування усіх платників.

"Ми вже втілюємо в життя цифровізацію і вже виконали значну частину реформування. Але попереду в нас амбітні цілі та реформи за напрямами: цифровізація, РРО, кешбек, електронні рішення та сервіси. Податкова першою буде реалізовувати реформу «Держава у смартфоні»", – наголосив Сергій Верланов.

Під час наради керівник ДПС та представники ГУ ДПС у Донецькій області обговорили результати роботи податкової служби Донеччини в напрямі адміністрування податків, розглянули проблемні питання та окреслили пріоритети до кінця року.