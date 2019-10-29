Укрзалізницю готуватимуть до виходу на ІРО - меморандум

Європейський банк реконструкції та розвитку, Міністерство інфраструктури України та АТ “Укрзалізниця” підписали меморандум про співпрацю у підготовці Укрзалізниці до первинного публічного розміщення акцій — виходу на ІРО.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

“АТ "Укрзалізниця" готуватиметься до виходу на IPO. Меморандум з приводу співпраці щодо підготовки АТ «Укрзалізниця» до первинного публічного розміщення підписали міністр інфраструктури Владислав Криклій, директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне і від Укрзалізниці - голова правління Євген Кравцов і член правління Іван Юрик”, - йдеться у повідомленні.

Кравцов розповів, що підготовка та проведення ІРО компанії орієнтовно триватиме від 1 до 3 років, залежно від швидкості прийняття та імплементації рішень для законодавчого підґрунтя транзакції. Від можливого ІРО очікується залучити загалом близько 3 млрд доларів США, що є близько половини потреби АТ «Укрзалізниця» у капітальних інвестиціях протягом наступних 5 років.

Очільник компанії наголосив, що Укрзалізниця стане першою державною компанією, яка готується вийти на IPO від України, адже раніше українські компанії, які здійснювали первинний випуск акцій на фондових біржах, не позначали себе емітентами від України.

Він додав, що меморандум засвідчує спільне розуміння сторін щодо роботи відносно трансформації АТ «Укрзалізниця» та підготовки компанії до початку потенційної процедури IPO, а також підтримку даної ініціативи з боку ЄБРР та МІУ.

«Цей фінансовий механізм – продаж акцій на фондовій біржі – дозволить компанії залучити кошти з ринку капіталу на більш вигідних умовах, ніж, наприклад, на умовах класичного кредитування, а також відкриє додаткові можливості для якісної трансформації компанії. Інвестиції необхідні для реалізації стратегічних проектів, розвитку залізничної галузі в цілому. Ключова перевага виходу на IPO також у тому, що підвищиться прозорість самої компанії, оскільки – це обов’язкова вимога», – зазначив Кравцов.