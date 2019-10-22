Укрзалізниця звільнила більш як половину керівників, які відповідали за пасажирські перевезення
Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.
“З початку року Укрзалізниця змінила 55% керівного складу виробничих підрозділів філії «Пасажирська компанія». Зокрема, це начальники вагонних дільниць, депо та вокзалів, які неналежно виконували свої посадові обов’язки або підозрюються у зловживаннях”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цього року вже було звільнено 22 керівники виробничих підрозділів філії «Пасажирська компанія», а за фактом завдання збитків компанії відкрито 11 справ. По 4 справах розслідування завершене, викрадене майно повернуте й збитки відшкодовані.
«Пасажирський сектор – це найбільш чутливий для населення напрямок діяльності Укрзалізниці. Підрозділи, які відповідають за організацію пасажирських перевезень, зобов’язані належно виконувати свої функції, – поїзди мають виходити в рейс справними і чистими, а клієнти – отримувати якісний сервіс. Керівники, які не справляються з цими завданнями, а тим більше підозрюються у корупційних схемах, будуть невідкладно звільнені», – підкреслив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов.