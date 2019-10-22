Укрзалізниця звільнила більш як половину керівників, які відповідали за пасажирські перевезення

З початку 2019 року з керівних посад виробничих підрозділів філії “Пасажирська компанія” АТ “Укрзалізниця” було звільнено 22 особи — це 55% керівного складу.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

“З початку року Укрзалізниця змінила 55% керівного складу виробничих підрозділів філії «Пасажирська компанія». Зокрема, це начальники вагонних дільниць, депо та вокзалів, які неналежно виконували свої посадові обов’язки або підозрюються у зловживаннях”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього року вже було звільнено 22 керівники виробничих підрозділів філії «Пасажирська компанія», а за фактом завдання збитків компанії відкрито 11 справ. По 4 справах розслідування завершене, викрадене майно повернуте й збитки відшкодовані.

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«Пасажирський сектор – це найбільш чутливий для населення напрямок діяльності Укрзалізниці. Підрозділи, які відповідають за організацію пасажирських перевезень, зобов’язані належно виконувати свої функції, – поїзди мають виходити в рейс справними і чистими, а клієнти – отримувати якісний сервіс. Керівники, які не справляються з цими завданнями, а тим більше підозрюються у корупційних схемах, будуть невідкладно звільнені», – підкреслив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов.