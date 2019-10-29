Гончарук: Економічне зростання України має зацікавити інвесторів

Гончарук: Економічне зростання України має зацікавити інвесторів

Укрінформ
В Україні треба створити умови, коли інвестори не боятимуться, що вкладені ними кошти  безпідставно відберуть. 

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив голова Кабміну Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Реприватизація - це дуже небезпечно. Інвестор в Україні має відчувати, що, якщо він щось інвестував, то безпідставно у нього цього ніхто не забере. Нам потрібно створити умови, коли люди вкладатимуть в Україну гроші і не боятимуться, що в них ці гроші просто заберуть. Така практика протягом десятків років в Україні, на жаль, існувала", - сказав прем'єр.

За його словами, інвесторів має зацікавити економічне зростання України.

"На мою думку, не дуже продумано й не дуже розумно їхати з країни, яка збирається зростати. Оновлений прогноз Світового банку показує зростання 3,7%. Сюди треба приходити, а не йти звідси", - додав голова уряду.

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Водночас він зауважив, що й інвестори мають шанобливо ставитися до довкілля в Україні.

"Якщо компанія виконує свої зобов'язання перед державою, проблем не виникне", - резюмував Гончарук.

Як повідомлялося, очікується, що участь в інвестиційному форумі RE:THINK Invest in Ukraine, який 29 жовтня відбудеться в Маріуполі, візьме Володимир Зеленський, а також понад 50 представників міжнародних та українських інвестиційних фондів, компаній, донорських організацій і міжнародних фінансових корпорацій.

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