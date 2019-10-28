Облавтодори Миколаївщини та Херсонщини планують об’єднати

Служби автодоріг Миколаївської та Херсонської областей планують об’єднати.

Про це 28 жовтня на пресконференції заявив заступник голови Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Міністерством (інфраструктури – ред.) розглядається можливість об’єднання Служби автодоріг Миколаївської та Херсонської областей, щоб негаразди, які виникають на суміжних дорогах, ліквідувати», - зазначив Козир.

Він також прокоментував ситуацію зі станом дороги між Херсоном та Миколаєвом на трасі М14.

За словами заступника голови ОДА, на 2020 рік проєкти, які є по М14, будуть взяті до виконання і знайдуть свою реалізацію, також розглядається можливість концесії.

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Козир додав, що ця траса своєрідний «чумацький шлях», адже вона проходить, зокрема, через Херсонську, Миколаївську та Одеську область.

Він також запевнив, що Херсонська ОДА готова співпрацювати з Миколаївською для вирішення питання ремонту проблемної ділянки дороги між двома областями.