Верховний Суд заборонив стягувати з компанії Коломойського 1,5 мільярда

Верховний суд України не задовольнив касаційну скаргу АТ КБ “ПриватБанк” та залишив чинними попередню ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області щодо відхилення кредиторських вимог банку до ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" на 1,5 млрд гривень.

Відповідне рішення опубліковане в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

“Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 17.12.2018 (за результатами проведення попереднього засідання в частині відхилення та невнесення до реєстру вимог кредиторів ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" грошових вимог АТ КБ "ПриватБанк" у розмірі 1504966028,08 грн) та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 27.05.2019 у справі № 904/8902/17 залишити без змін”, - йдеться в тексті рішення.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, у 2019 році також не було задоволено апеляційну скаргу ПриватБанку щодо визнання кредитних вимог до Дніпроавіа у розмірі 1,5 млрд гривень. Умови кредитних договорів підписаних між Приватбанком та Дніпроавіа в 2011-2014 роках були визнані нечинними.

ПАТ “Авіаційна компанія “Дніпроавіа” стала самостійною компанією у 1996 році до того вона існувала як Дніпропетровський Об'єднаний авіазагін в складі авіакомпанії Аерофлот.

В 2017 році ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області за заявою ПАТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта” було порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа".

Дніпроавіа припинила свою діяльність в 2018 році, всі права на експлуатацію повітряних ліній були анульовані, а весь флот був переданий авіакомпанії “Роза вітрів”.

Як повідомляв Укрінформ, Дніпроавіа пов'язують із групою Приват. За даними НКЦПФР, на кінець ІІІ кварталу 2017 року власником 99,45% акцій ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" було ТОВ "Галтера", засновниками якого в свою чергу, за даними держреєстру юросіб, є ТОВ "Кельвіс"; ТОВ "Діскора"; ТОВ "Тасма"; Алданті Інвестментс Лімітед (Беліз); Етімо Трейдінг ЛТД (Британські Віргінські острови); Файневіа Сайпрус Лімітед (Кіпр).