Верховний Суд заборонив стягувати з компанії Коломойського 1,5 мільярда
Відповідне рішення опубліковане в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
“Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 17.12.2018 (за результатами проведення попереднього засідання в частині відхилення та невнесення до реєстру вимог кредиторів ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" грошових вимог АТ КБ "ПриватБанк" у розмірі 1504966028,08 грн) та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 27.05.2019 у справі № 904/8902/17 залишити без змін”, - йдеться в тексті рішення.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Як повідомлялося, у 2019 році також не було задоволено апеляційну скаргу ПриватБанку щодо визнання кредитних вимог до Дніпроавіа у розмірі 1,5 млрд гривень. Умови кредитних договорів підписаних між Приватбанком та Дніпроавіа в 2011-2014 роках були визнані нечинними.
ПАТ “Авіаційна компанія “Дніпроавіа” стала самостійною компанією у 1996 році до того вона існувала як Дніпропетровський Об'єднаний авіазагін в складі авіакомпанії Аерофлот.
В 2017 році ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області за заявою ПАТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта” було порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа".
Дніпроавіа припинила свою діяльність в 2018 році, всі права на експлуатацію повітряних ліній були анульовані, а весь флот був переданий авіакомпанії “Роза вітрів”.
Як повідомляв Укрінформ, Дніпроавіа пов'язують із групою Приват. За даними НКЦПФР, на кінець ІІІ кварталу 2017 року власником 99,45% акцій ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" було ТОВ "Галтера", засновниками якого в свою чергу, за даними держреєстру юросіб, є ТОВ "Кельвіс"; ТОВ "Діскора"; ТОВ "Тасма"; Алданті Інвестментс Лімітед (Беліз); Етімо Трейдінг ЛТД (Британські Віргінські острови); Файневіа Сайпрус Лімітед (Кіпр).