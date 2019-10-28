Компанія Dinero пропонує безкоштовні позики строком на 45 днів

Фінансова компанія Dinero пропонує новим клієнтам скористатися унікальною на ринку МФО пропозицією - безкоштовною позикою під «0% на 45 днів». Жодна компанія в цьому сегменті не пропонує позик, більш ніж на 30 днів.

Про це Укрінформу повідомили в компанії.

"Мета нашої компанії – змінювати якісний рівень життя українців, наближаючи їх до власної мрії, зокрема це і фінансова підтримка людей, що її потребують”, - каже генеральний директор ФК DINERO Ілля Веселий.

Суть акції: безпроцентна позика під 0% на період, що на 15 днів перевищує стандартний кредит. Тобто, берете позику, користуєтесь нею 45 днів і повертаєте тільки надані вам кошти. Ніяких переплат, нарахувань і зайвих відсотків.

За його словами, таким чином ФК Dinero дає можливість усім клієнтам, що вперше звертаються до компанії, познайомитися з її послугами у комфортних для себе умовах. "За цей час клієнт має змогу задовольняти свої більш довгострокові фінансові потреби, - стверджує Ілля Веселий, - крім того, постійним клієнтам з хорошою кредитною історією ми надаємо можливість отримувати більші суми на довший термін, та ще й за привабливими ставками”.

Позики доступні по всій території України, крім окупованих територій Криму і Донбасу, у період з 24 жовтня по 31 грудня 2019 року.

За правилами, учасником акції може стати людина, яка вперше звернулася до компанії Dinero та зареєструвалася на оформлення першої позики на сайті.

Подовження за безкоштовними позиками можливе на стандартних умовах на термін до 30 днів. Також можливий добір додаткових коштів до початкової суми, які вважаються додатковою позикою та видаються за наявності вільного кредитного ліміту.

Нагадаємо, українська фінансова компанія Dinero є частиною європейського холдингу, що працює в країнах СНД і Європейського Союзу. Компанія розпочала роботу у жовтні 2017 року як мікрофінансова організація, що спеціалізується на короткострокових беззаставних позиках.

Фото: Dinero та з відкритих джерел