МАУ скорочує польоти з "Борисполя" для уникнення збитків

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» скорочує польоти з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" на зимовий сезон для оптимізації витрат та уникнення збитків.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МАУ 25 жовтня.

"Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» оптимізує систему хаба в Міжнародному аеропорті «Бориспіль» з урахуванням коливань попиту, транзитних потоків, прогнозів розвитку економіки України та ситуації з необхідністю обльоту території Російської Федерації. Скорочення програми польотів обумовлене необхідністю оптимізації витрат авіакомпанії та повернення її до зони беззбитковості", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що новий розклад вводиться з 16 листопада 2019 року на весь зимовий сезон навігації 2019/2020.

Згідно з новим розкладом, у зв'язку з негативною рентабельністю МАУ припинить виконання рейсів до Аммана, Мінська й Риги. До того ж повідомляється, що у зв'язку зі змінами плану польотів далекомагістральних рейсів виконання дублювальних нічних і денних рейсів МАУ на східних напрямках буде скорочено.

"Повітряне сполучення між Києвом і Пекіном буде призупинено, а частотність польотів за маршрутом Київ – Бангкок – Київ знижено до 3 щотижневих рейсів. Такі зміни набудуть чинності з 16 листопада і діятимуть аж до вироблення урядом України ефективного рішення зі створення рівних конкурентних умов для українських та іноземних перевізників при виконанні рейсів з обльотом території Російської Федерації", - додають у МАУ.

Крім того, у період зимової навігації кількість рейсів МАУ між Києвом і Торонто зросте з двох до трьох на тиждень. Також із 16 листопада відбудуться зміни в розкладі рейсів до Нью-Йорка: виліт з Києва переноситься на 11:30, приліт до Києва – на 16:20 відповідно. Рейси до США і Канади виконуватимуться на літаках Boeing-777. Кількість щотижневих рейсів між Києвом і Делі збільшиться до п'яти в зимовому сезоні 2019/2020, а потім і до семи в літньому сезоні 2020. На цьому маршруті МАУ експлуатуватиме літаки Boeing-767.

Водночас авіакомпанія МАУ продовжуватиме забезпечувати регулярне повітряне сполучення між містами України, з’єднуючи столицю з Одесою, Харковом і Львовом двома рейсами на день, а з Дніпром, Херсоном, Чернівцями, Запоріжжям та Івано-Франківськом – щодня.

Авіакомпанія МАУ запропонує пасажирам зміну маршруту перевезення за наявності такої можливості або повернення вартості квитка, якщо зміна маршруту є неможливою або пасажир відмовляється від запропонованого альтернативного рейсу.

Як повідомлялося, у 2018 році збитки авіакомпанії МАУ перевищили 100 млн доларів за виручки приблизно в 1 млрд доларів. Голова наглядової ради МАУ Арон Майберг у вересні 2019 року повідомляв, що компанія цьогоріч значно поліпшила фінансовий результат, але за підсумками року, найімовірніше, залишиться збитковою.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. 100% акцій МАУ перебувають у приватній власності. Авіакомпанія з'єднує Україну з понад 50 містами й ключовими пунктами Європи, Азії, Америки, Африки, Близького Сходу та країн СНД і забезпечує стикування з маршрутами авіакомпаній-партнерів до понад 3 тисяч міст світу. МАУ виконує понад 1100 регулярних рейсів на тиждень. Сьогодні у парку МАУ 42 літаки, середній вік яких - 11,6 року. Базовим аеропортом є Міжнародний аеропорт «Бориспіль».