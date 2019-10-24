Нацбанк знизив облікову ставку до 15,5%

Національний банк України ухвалив рішення знизити облікову ставку до 15,5%.

Про це на пресконференції заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15,5% річних із 25 жовтня 2019 року", - сказав Смолій.

Він зазначив, що Нацбанк продовжує цикл пом'якшення монетарної політики, у зв'язку з тенденцією до уповільнення інфляції до цілі 5%.

Як повідомляв Укрінформ, правління Національного банку України ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16,5% із 6 вересня 2019 року. У липні 2019 року облікова ставка була знижена до 17%.

Раніше, 25 квітня 2019 року, НБУ вперше за 2 роки знизив облікову ставку на 0,5% - до 17,5% річних.