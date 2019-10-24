Приватні виробники безпілотників занепокоєні змінами у співпраці з Міноборони

Співпраця приватних компаній-розробників безпілотних систем із Міністерством оборони після створення нової структури із закупівель військової техніки та озброєнь потрапить під загрозу через неврегульованість питання планування закупівель та їх фінансування.

Про це йшлося під час круглого столу на тему: "Глухий кут для українських "беспілотників", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На сьогодні ситуація з БПЛА в Україні є такою, що ми досягли певної технологічної стелі і вперлись в певні процедури, які не дозволяють ефективно розвиватись, створювати більш ефективні зразки і забезпечувати потреби війська. Зараз змінюється все”, - заявив член правління Українського інституту досліджень безпеки Сергій Згурець.

Він наголосив, що безпілотні комплекси нині є ознакою сучасного війська і за їх кількістю можна визначати технологічний рівень Збройних сил будь-якої країни, адже вони забезпечують ключовий елемент для ЗСУ - це дані, на основі яких можна отримати інформацію про противника. Ця інформація дозволяє вірно ухвалювати рішення на полі бою командирам.

Як зазначили учасники круглого столу, раніше приватні компанії-розробники орієнтувались на державне оборонне замовлення (ДОЗ), яке дозволяло планувати їх діяльність. Натомість дуже скоро ситуація зміниться в разі ухвалення нового закону “Про оборонні закупівлі”, який передбачатиме, що Міноборони закуповуватиме техніку через окремий майданчик на кшталт Prozzorо.

“Ці процедури змінюються... Зараз триває оборонний огляд, який завершиться новим виглядом ЗСУ і новими потребами. Змінюється ставлення керівництва Міноборони до контролю оборонних закупівель. Йдеться про те, що в Міноборони буде створено окреме підприємство, яке буде займатись закупівлею. Таким чином, ні міністр, ні його заступники не будуть контактувати з виробниками, і тоді елемент дискусій ляже на нове підприємство, формат якого поки що незрозумілий”, - зазначив Згурець.

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Керівники приватних компаній також побоюються переслідувань за попередні контракти та діяльність.

“Ці структури (ГПУ, НАБУ - ред.) уважно почали переглядати існуючі контракти і де-факто ми увійшли в неоголошений період люстрації оборонних проєктів, коли частина проєктів загальмована, заморожена, керівництво Міноборони вирішує, що саме фінансувати, побоюючись тих чи інших рішень, які були ухвалені попередніми посадовими особами”, - наголосив Згурець.

Він також нагадав, що новий генпрокурор скерував листа до Міноборони, в якому міститься запит стосовно закупівлі для ЗСУ зразків озброєнь, які передані на дослідну експлуатацію.

Як повідомлялося, 21 жовтня міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що вже розроблено концепцію нового закону про оборонні закупівлі. За його словами, цей документ має забезпечити конкурентність у сфері закупівель та знизити рівень «закритості» держоборонзамовлення.