GfK: купівельна спроможність українців - найнижча в Європі
Про це свідчать результати щорічного дослідження аналітичної компанії GfK.
"Україна посідає останнє місце за купівельною спроможністю на душу населення в розмірі 1830 євро", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають дослідники, після сплати обов'язкових платежів європейці в середньому витрачають 14 739 євро (408,4 тис. грн) на людину на рік.
Шістнадцять країн, які розглядаються в дослідженні, мають купівельну спроможність на душу населення вище середнього показника по Європі, в той час як двадцять шість країн - нижче середнього.
Найвищу середню купівельну спроможність мають жителі Ліхтенштейну - 67 550 євро (1,87 млн грн), далі йдуть швейцарці з 42 067 евро (1,16 млн грн) на людину, і жителі Люксембурга - 35 096 евро (972,6 тис. грн).
Нагадаємо, згідно зі звітом GfK за 2018 рік середня купівельна спроможність по Європі торік становила 14 292 євро (396 тис. грн), а в Україні - 1,318 євро (36,5 тис. грн).