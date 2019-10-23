GfK: купівельна спроможність українців - найнижча в Європі

Купівельна спроможність українців на душу населення залишається найнижчою в Європі.

Про це свідчать результати щорічного дослідження аналітичної компанії GfK.

"Україна посідає останнє місце за купівельною спроможністю на душу населення в розмірі 1830 євро", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають дослідники, після сплати обов'язкових платежів європейці в середньому витрачають 14 739 євро (408,4 тис. грн) на людину на рік.

Шістнадцять країн, які розглядаються в дослідженні, мають купівельну спроможність на душу населення вище середнього показника по Європі, в той час як двадцять шість країн - нижче середнього.

Найвищу середню купівельну спроможність мають жителі Ліхтенштейну - 67 550 євро (1,87 млн ​​грн), далі йдуть швейцарці з 42 067 евро (1,16 млн грн) на людину, і жителі Люксембурга - 35 096 евро (972,6 тис. грн).

Нагадаємо, згідно зі звітом GfK за 2018 рік середня купівельна спроможність по Європі торік становила 14 292 євро (396 тис. грн), а в Україні - 1,318 євро (36,5 тис. грн).