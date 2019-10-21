Список мільярдерів за версією Forbes поповнився уродженцем Одеси

Уродженець Одеси Влад Шмуніс, який заснував компанію RingCentral, став новим мільярдером за версією журналу Forbes.

Як повідомляє видання, це сталося завдяки угоді з компанією Avaya, через що статки Шмуниса сягнули $1,3 млрд.

Після переїзду до Каліфорнії майбутній мільярдер працював у HP і Ampex, у 1993-му вирішив зробити бізнес на передачі телефонного сигналу через інтернет. У 1999 році Влад Шмуніс зі своїм партнером Владом Вендровbм створили RingCentral.

На початку жовтня RingCentral оголосила, що стане партнером Avaya на новій хмарній платформі. Після ціна акцій RingCentral зросла на 28%, ринкова капіталізація компанії перевищила $14 млрд.

Фото RingCentral