У Мінекономіки розпочалося суспільне обговорення земельної реформи

Суспільне обговорення земельної реформи розпочалося у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у суботу, 19 жовтня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На заході присутні народні депутати, представники Держгеокадастру, експерти галузі, близько 200 представників територіальних громад.

В обговоренні беруть участь голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

Очікується, що міністерство представить плани уряду стосовно зміни системи управління земельними ресурсами, надасть інформацію щодо складових земельної реформи, етапності її проведення.

Представники Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин мають представити парламентські ініціативи у сфері децентралізації та запровадження обігу земель як ефективного інструменту розвитку ОТГ.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні вранці профільний комітет парламенту розповсюдив інформацію про вже ухвалене рішення рекомендувати Раді ухвалити за основу законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” № 2178-10 (цей законопроєкт № 2178-10, внесений 14-ма депутатами від “Слуги народу”, є альтернативним урядовому. Загалом у парламенті зареєстровано 11 законопроєктів щодо обігу земель.)

Водночас член комітету, народний депутат з фракції “Батьківщина” Вадим Івченко заявив, що засідання аграрного комітету, яке було призначено на 14.30, перенесли на ранок 18 жовтня, причому членів комітету поінформували про це вже за фактом ухвалення рішення щодо законопроєкту про ринок землі.

Згодом депутати погодили рішення про проведення засідання аграрного комітету наступного тижня.

Як відомо, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні була запроваджена у 2001 році. З 2002 року мораторій неодноразово продовжувався. У грудні 2018-го Верховна Рада продовжила його до 1 січня 2020 року.

Влада планує запуск ринку землі восени 2020 року.