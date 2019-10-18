Гончарук обіцяє "апгрейд" проєкту держбюджету до 2 листопада

Уряд до 2 листопада подасть на розгляд Верховної Ради реалістичний проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік, у якому буде враховано пропозиції парламенту.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив під час обговорення у ВР проєкту держбюджету-2020, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз наші колеги завершують підготовку макропрогнозу на наступний рік, тобто ми зрозуміємо із вами, скільки грошей реально буде. Тому що немає сенсу ділити те, чого немає. Наше завдання зараз зрозуміти реалістичні статті доходів і до другого 2 листопада подати з урахуванням усього того, що ви сказали, нормальний справний документ, який ми зможемо дискутувати до другого читання. Це для розуміння загального контексту", - сказав Гончарук.

Він нагадав про те, що після того як КМУ вніс на розгляд Ради законопроєкт про головний фінансовий документ країни, то вже не міг втручатися у процес його опрацювання у парламенті, а міг лише очікувати висновки народних обранців. Гончарук обіцяє врахувати пропозиції, які внесли щодо Держбюджету народні депутати.

Як повідомляв Укрінформ, 15 вересня Кабінет міністрів подав у Верховну Раду проєкт державного бюджету України на 2020 рік.

Відповідно до законопроєкту, зростання економіки України в наступному році має прискоритися до 3,3% ВВП з одночасним уповільненням інфляції до 6%. Мінімальну зарплату у проєкт держбюджету-2020 закладено на рівні 4723 гривень.

Доходи державного бюджету на 2020 рік передбачено у сумі 1079,5 млрд грн, в тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Витрати - в сумі 1170 млрд грн.

У 2020 році платежі за державним боргом становитимуть близько 438,1 млрд грн, із яких обслуговування - 145,2 млрд грн. Разом з тим Україна планує в наступному році запозичити близько 380 млрд грн. Міністр фінансів Оксана Маркарова на брифінгу 15 вересня заявляла, що проєкт держбюджету на 2020 рік розраховано за курсом 28,2 грн/дол., оскільки макропрогноз було затверджено ще у травні.

18 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№2000).