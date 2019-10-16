Фонд гарантування завершив ліквідацію Брокбізнесбанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 15 жовтня 2019 року завершив ліквідацію ПАТ "Брокбізнесбанк".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"15 жовтня 2019 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №10731110121000818 про державну реєстрацію припинення ПАТ «Брокбізнесбанк» як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 10 червня 2014 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Брокбізнесбанк".